Striscia la Notizia, nuove conferme: ci sarà una coppia super alla conduzione!

Arrivano conferme sulla conduzione della prossima edizione di Striscia la Notizia, con una coppia pronta a prendersi il programma: l’indiscrezione.

Grandi novità per le reti Mediaset che hanno oramai deciso il palinsesto televisivo per la stagione 2021-22. Infatti ci sarà una grande sorpresa alla conduzione di Striscia la Notizia con l’inedita coppia Vanessa Incontrada – Alessandro Siani. I due non hanno mai condotto il tg satirico e sarebbero pronti alla nuova avventura. La showgirl spagnola, dopo un anno lontano dal piccolo schermo è pronta a tornare su Canale 5.

Inoltre la Incontrada sarà la grande protagonista della fiction ‘Fosca Innocenti‘ che andrà in onda tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Quindi dopo anni in Rai, Vanessa è pronta a tornare a tempo piano sulle reti del Biscione. Infatti l’ultima apparizione della spagnola sulla televisione di stato sarà ai Seat Music Award 2021, il festival musicale condotto con Carlo Conti. Andiamo quindi a vedere i prossimi lavori in televisione della Incontrada.

Vanessa Incontrada, non solo Striscia la Notizia: la showgirl pronta alla nuova avventura

La grande novità per Vanessa Incontrada non è tanto la conduzione di ‘Striscia la Notizia’, ma il ruolo nella nuova fiction Mediaset ‘Fosca Innocenti‘ prevista per fine dicembre, inizio gennaio. La trama della serie riguarderà una vicequestore, interpretato da Incontrada, di una squadra di poliziotte tutta al femminile. La protagonista si distinguerà non solo per il suo grande istinto ma anche per il suo olfatto che le permette di collegare odori alle vittime e ai criminali.

La Mediaset ha deciso di girare la fiction in Toscana, da qui la scelta di dare il ruolo di protagonisti a Vanessa ed a Francesco Arca. Entrambi vivono in questa regione, con le riprese che sono state svolte nella provincia di Arezzo. Vanessa mostrerà anche il lato umano di Foscatra solitudine e vita in campagna. Stando alle anticipazioni i due protagonisti saranno coinvolti anche da una travolgente storia d’amore.