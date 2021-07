Raffaella Carrà torna in tv, l’omaggio di Mediaset entusiasma i fan: da inizio agosto tutti potranno rivedere un suo famoso programma

Come è stato per Pippo Baudo, anche per Raffaella Carrà quella a Mediaset è stata una bella e breve parentesi, perché poi il richiamo della Rai è diventato forte. ma il suo passaggio ha lasciato alcune tracce importanti e finalmente tutto il pubblico potrà tornare ad ammirarla all’insegna dell’amarcord.

Da lunedì 2 agosto su Mediaset Extra in prime time serale ogni settimana saranno riproposte le puntate del ‘Raffaella Carrà Show‘. Uno spettacolo che aveva caratterizzato le prime serate del sabato a Canale 5 dal 9 gennaio al 7 maggio 1988, con 16 puntate intere più un’anteprima e due con ‘il meglio di…’. Mediaset ha spiegato che era un progetto nato da tempo, ancora prima che arrivasse la notizia della sua tragica scomparsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Striscia la Notizia, nuove conferme: ci sarà una coppia super alla conduzione!

Raffaella Carrà torna in tv, nel suo show su Canale 5 sono passati ospiti illustri

‘Raffaella Carrà Show’ era stato concepito come un vero spettacolo televisivo, sulla scia dei vari ‘Fantastico’ e altri programmi simili del sabato sera in Rai. Scritto insieme a diversi autori tra cui Sergio Japino, all’epoca anche suo compagno, vedeva la celebre showgirl e conduttrice affiancata da Lello Arena, Corrado Tedeschi e dall’imitatore Alfredo Papa.

Ma insieme a loro hanno interagito tantissimi ospiti italiani e stranieri. Nomi come Joe Cocker e Renato Zero, Patty Pravo e Ruud Gullit, Sabrina Salerno e Gerry Scotti, Serena Grandi, Giorgio Faletti, Mickey Rourke e Jerry Lewis. Difficile immaginare che Mediaset Extra possa mandare tutte le 16 puntate dello show, visto che da metà settembre al lunedì sera sbarcherà il Grande Fratello Vip. Ma intanto cominciamo a rivedere alcuno pezzi storici di tv.