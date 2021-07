Oggetti rari, questi potreste averli in casa e valgono una fortuna

Ci sono molti oggetti rari che potreste avere in casa e che valgono una fortuna. Provate a dare un’occhiata a questi

Negli ultimi anni, il mondo del collezionismo ha registrato una spinta senza precedenti. Grazie all’esplosione di internet, migliaia di appassionati hanno trovato nuovi modi per acquistare pezzi rari a cifre spesso da capogiro, alimentando un mercato che ormai sfocia nelle categorie più disparate. Dai classici francobolli alle monete, passando per sneakers, carte Pokémon, dischi, vinili e così via.

Oltre ai tradizionali oggetti da collezionismo, però, ce ne sono altri molto più comuni e che potreste tranquillamente avere a casa. Il consiglio è quello di dare un’occhiata soprattutto all’antiquariato, in quanto ci sono pezzi che ad oggi valgono cifre molto alte e potreste non saperlo.

Oggetti rari, questi valgono tantissimo e sono abbastanza comuni

Sono tantissimi gli oggetti rari che ad oggi valgono una fortuna, e probabilmente ancora non lo sapete. Partiamo dai vinili vintage, un vero e proprio fiore all’occhiello del collezionismo. “Diamond Dogs” di David Bowie lo potete vendere a 3.500 dollari, ma anche i dischi di Pink Floyd, Rolling Stones e Queen sono molto richiesti. Anche libri e fumetti vanno a ruba, come per esempio le produzioni Marvel. Il primo datato 31 agosto 1939 è stato di recente venduto all’incredibile cifra di un milione di dollari!

Anche videogiochi e console “vintage” possono costare tantissimo. Pensate ai Super Nintendo che, con le cartucce, arrivano a valere anche 1000 euro. Non sono da trascurare i salvadanai, anche quelli più tradizionali a forma di maialino. Uno degli anni ’50 è stato venduto a 2.500 euro.