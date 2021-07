Iva Zanicchi, che sorpresa: “Voglio stupire tutti, sono emozionatissima”

Iva Zanicchi sarebbe in procinto di lanciarsi in una nuova avventura: starebbe per cominciare un programma su Canale 5, di cui lei sarà una dei protagonisti. Scopri tutti i dettagli rivelati dall’Aquila di Ligorchio.

Anche se Iva Zanicchi ha quasi 82 anni, non ha certo intenzione di fermare la sua carriera televisiva. L’ultimo anno per lei è stato molto intenso: ha contratto il Covid, e putroppo è anche morto suo fratello. Dal punto di vista personale, però, è stata in grado di raccogliere numerose soddisfazioni, partecipando a diverse trasmissioni.

Dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista nel reality “L’Isola dei Famosi” assieme ad Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi si è sperimentata nel programma “Venus Club” con Mara Maionchi. Secondo quanto racconta L’Aquila di Ligorchio sul settimanale Sette, sta per arrivare un nuovo programma su Canale 5 con lei protagonista.

Ecco il messaggio con cui Iva ha salutato suo fratello per sempre:

Iva Zanicchi sarà presto protagonista di un nuovo programma su Canale 5. Come lei stessa racconta, ci sarà l’orchestra e quindi tanta musica, oltre a numerosi ospiti. La conduttrice si dichiara emozionatissima per questo nuovo progetto, e non vede l’ora di potersi mettere alla prova e condividere i dettagli di questa novità con i suoi fan.

Iva Zanicchi trova anche il tempo di parlare della sua vita privata, ed emerge un piccolo retroscena con l’amore della sua vita, il marito Fausto. Entrambi sono appassionati di cruciverba, ma lui si arrabbierebbe quando lei riesce a rispondere a più domande di lui. Per questo, Iva ha confessato che a volte finge di non sapere le risposte.

Ecco una delle rarissime apparizioni pubbliche di Iva Zanicchi con il marito Fausto: