Hugo Millan, tragedia ad Aragon: il pilota 14enne morto dopo un incidente

A 13 giri dal termine, il pilota 14enne Hugo Millan è caduto in moto ed è poi stato investito dal polacco Oleg Pawelec. Nulla da fare in ospedale

Una tragedia quella che si è consumata poco fa all’European Talent Cup in programma ad Aragon. A 13 giri dal termine della gara, il pilota 14enne Hugo Millan è caduto e, nel tentativo di uscire dalla pista a piedi, è stato investito dal collega polacco Oleg Pawelec. Immediati i soccorsi, che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale di Saragozza.

Purtroppo però, non c’è stato nulla da fare. La notizia ha inevitabilmente sconvolto il mondo dei motori e non solo. Un classe 2006 così talentoso e dal grande futuro rimasto ucciso in una maniera brutale. Sono già arrivati tanti messaggi di cordoglio, con tutte le gare in programma che sono state cancellate.

Hugo Millan, tragedia ad Aragon: la dinamica dell’incidente

Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos ha dejado. Siempre te vamos a recordar por tu sonrisa, tu gran corazón y tu profesionalidad. Descansa en paz, Hugo. Siempre vas a estar en nuestros corazones y te recordaremos así, sonriendo, como siempre. Te queremos. pic.twitter.com/erDvI4OIsk — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 25, 2021

Le immagini sono terrificanti. Il pilota 14enne Hugo Millan è morto all’ospedale di Saragozza in seguito ad un incidente che lo ha visto protagonista all’European Talent Cup di Aragon. Dopo esser caduto in moto, il giovane ragazzo stava tentando di lasciare la pista a piedi quando il polacco Oleg Pawelec se lo è trovato davanti e non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Stanno già arrivando tantissimi messaggi di cordoglio da parte di professionisti ed appassionati del settore. Le gare in programma sono ovviamente state cancellate, per ricordare un talento colpito da un destino tragico.