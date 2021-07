GF Vip 6, due concorrenti che nessuno si aspettava: la bomba di Signorini

Presto il GF Vip 6 comincerà ed Alfonso Signorini ha promesso un’edizione scoppiettante per i fan del programma

Alfonso Signorini, come direttore artistico della sesta edizione del GF Vip, ha promesso grandi emozioni ai fan della trasmissione. Per risollevare le sorti del reality show e gli ascolti di Canale 5, il conduttore ha deciso di portare in onda un grande carnet di protagonisti.

Appurata la presenza come opinioniste di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, sono tantissime le indiscrezioni circa i partecipanti che varcheranno la porta rossa del reality show. Alcuni molto “rumorosi”, altri meno pressanti, ma quotidianamente c’è un nuovo nome.

GF Vip 6, Davide Silvestri e Carmen Russo nel cast

La nuova indiscrezione di Davide Maggio è quella che riguarda Carmen Russo e Davide Silvestri. La coppia ha già vissuto un’esperienza insieme, infatti sono stati entrambi concorrenti dell’Isola dei Famosi 1. I due potrebbero trovarsi nuovamente sotto lo stesso tetto – se di tetto si può parlare di quello del reality show sull’isola – dopo aver varcato la porta rossa.

Tuttavia, la notizia crea un po’ di stupore in quanto Carmen Russo ha già partecipato ad un’edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017. Quella del cugino di Francesco Silvestre – meglio conosciuto come Kekko dei Modà – sarebbe la prima esperienza ed una possibilità di riscatto dopo un po’ di tempo nell’oblio.