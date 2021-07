Fortnite lancia un super evento con emote, spray e nuova mappa

Completamente a sorpresa, Fortnite ha deciso di lanciare un nuovo evento esclusivo con emote, spray e cambiamenti alla mappa

Le novità su Fortnite non finiscono mai. Mentre i giocatori sono in attesa degli annunci da parte di Epic Games, leaker e dataminers continuano a lavorare per scovare possibili indizi e informazioni esclusive su quello che potrebbe arrivare all’interno del battle royale nelle prossime settimane. Si parla di una skin di Naruto, dell’arrivo di oggetti a tema Stranger Things e del concerto di Ariana Grande.

Ma non è finita qui, anzi. Nelle ultime ore, Epic Games ha annunciato un nuovo evento esclusivo che si terrà all’interno di Fortnite. Il tutto a supporto della comunità LGBTQIA+, come si può facilmente evincere dal nome dato al tutto: Rainbow Royale. Si tratterà di una settimana ricca di novità e di contenuti dedicati.

Fortnite a supporto del movimento LGBTQIA+: il nuovo evento

A breve arriva su Fortnite Rainbow Royale, nuovo evento a supporto del movimento LGBTQIA+ con tanti contenuti esclusivi e a tema. “Tutti sono i benvenuti a bordo del Battle bus. Questa settimana celebriamo la community con oggetti gratuiti, brani alla radio e molto altro. Divertiti!” si legge in un tweet pubblicato dall’account ufficiale del battle royale. Si parla nello specifico di ben quattro spray, di un wrap chiamato Sole e Arcobaleno e dell’emote Inchino. Oltre a questo, anche la modalità creativa registrerà alcuni cambiamenti e permetterà ai giocatori di creare livelli custom con alcune risorse a tema.

Nel battle royale vero e proprio, invece, comparirà un arcobaleno nel cielo a simboleggiare tutta la campagna. Vedremo se ci saranno poi altre sorprese che la software house ha deciso di tenere (per ora) nascoste.