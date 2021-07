Denise Pipitone, gli inquirenti nominano un tecnico: svolta nelle indagini?

Sembrerebbe che finalmente ci sia una svolta nelle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Gli inquirenti avrebbero nominato un tecnico per accertare quanto scoperto: ci sarebbe anche il nome delle due persone coinvolte.

Una notizia incredibile si è diffusa nel corso della trasmissione di Rete 4 “Quarto Grado“: ci sarebbe una svolta nelle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone. A rivelarlo è l’inviata Ilaria Mura, che ha confermato la circostanza: gli inquirenti avrebbero nominato un tecnico per verificare quella che lei definisce una “situazione”.

LEGGI ANCHE >>> Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb rivela: “Condannato perchè sincero”

NON PERDERTI >>> Denise, lo sfogo di Anna Corona: “Troppi giochetti sulla mia pelle”

Dal momento che le indagini sono coperte da segreto, la giornalista non ha potuto rivelare ulteriori dettagli. Quello che è certo è che la “situazione” vedrebbe coinvolta Anna Corona e che sarebbe compromettente. Gli indagati, però, sarebbero due: oltre ad Anna Corona, ci sarebbe infatti anche Giuseppe Delle Chiave.

View this post on Instagram A post shared by Piera Maggio♡ Official Account (@missingdenisepipitone)

Denise, chi l’ha rapita? La disperazione di Piera Maggio

Non ci sono al momento ulteriori dettagli riguardo quella che sembrerebbe una clamorosa svolta nelle indagini. Soprattutto, non è chiaro se al vaglio degli inquirenti ci sia una situazione che riguardi il passato oppure il presente. In ogni caso, la mamma di Denise, Piera Maggio, non ha mancato di far sapere la sua opinione.

LEGGI ANCHE >>> Denise Pipitone, nuovo colpo di scena: “Processatemi pure”

Sui propri canali social, infatti, Piera Maggio ha pubblicato diversi messaggi, dove cerca di fare chiarezza sull’attuale situazione dal punto di vista legale. Poi, ha cercato di non abbassare l’attenzione su quello che, dal primo settembre 2004 rimane il vero interrogativo: “Chi ha rapito Denise Pipitone? Gli Alieni?“.