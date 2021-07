Claudia Gerini, la preoccupante confessione: “Ho paura”

A ridosso del Filming Italy Sardegna Festival, Claudia Gerini ha confessato di essere molto timorosa preoccupando i fan

La bellissima e talentosa Claudia Gerini è stata presente al Filming Italy Sardegna Festival al quale ha colto l’occasione per toccare un tema di estrema attualità: i vaccini. L’attrice capitolina ha ammesso di non essersi ancora vaccinata, volontariamente. Nulla a che vedere con teorie complottiste o no vax, è semplicemente molto timorosa a riguardo.

Ad Adnkronos la Gerini ha ammesso: “No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E’ un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”.

Claudia Gerini, niente a che vedere coi novax: la figlia è vaccinata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Nonostante Claudia Gerini sia restia al vaccino, ha lasciato libera scelta alla figlia 17enne: “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria”. L’attrice ha deciso di aspettare a cure definitive: “Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché non l’ho detto io: la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura. Speriamo che piano piano si scoprano delle cure”.

Claudia Gerini, dunque, dovrà tenere conto anche del fatto che non avrà accesso al Green Pass: “Se ho dei problemi, non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare”.