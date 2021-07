Calciomercato Milan, una delle trattative più calde potrebbe saltare per via di un grosso ostacolo. Tutti i dettagli

Il Milan continua ad essere alla ricerca di un trequartista per la prossima stagione. Hakan Calhanoglu ha cambiato sponda del Naviglio e si è accasato all’Inter di Simone Inzaghi, “cedendo” la numero 10 al rientrante Brahim Diaz. Maldini e Massara sanno però bene che servirà un altro rinforzo in quel ruolo, per far bene sia in Serie A che in Champions League.

Tra i nomi caldi continua ad esserci quello di Nikola Vlasic del CSKA Mosca. Il giocatore sta forzando la cessione e vorrebbe vestire la maglia rossonera, ma le richieste del club russo sono al momento proibitive. È proprio per questo motivo che è tornato di moda un nome dalla Serie A che già piaceva nei mesi scorsi. Si tratta di una soluzione low cost, che potrebbe però non concretizzarsi per un grosso ostacolo.

Calciomercato Milan, prime smentite sul possibile affare Ilicic

Arriverà un trequartista in questa sessione di calciomercato. Il diktat della dirigenza rossonera è chiaro, bisogna solo capire quale sarà l’identikit perfetto a prezzi accessibili. È spuntato nuovamente il nome di Josip Ilicic dell’Atalanta, per il quale la Dea chiede almeno 5-6 milioni di euro (fa sapere il Corriere di Bergamo). Al Milan non dispiacerebbe aggiungere un giocatore della sua esperienza – e che già conosce il campionato – alla sua rosa.

C’è però un ostacolo, rappresentato proprio dalla richiesta del club nerazzurro. Il Milan per lui vorrebbe spendere un indennizzo minimo. Potrebbero comunque esserci sviluppi nelle prossime settimane, anche considerando il fatto che il club di Gasperini vuole Pobega a tutti i costi.