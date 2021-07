Calciomercato Inter, colpaccio a sorpresa: che sgarbo alla Juve in vista della stagione che inizierà tra circa un mese.

L’Inter lavora al colpaccio a centrocampo. Una richiesta precisa del tecnico Simone Inzaghi, che ormai da qualche giorno è al lavoro con la sua nuova rosa e ne sta studiando i pregi e i difetti. Anche Marotta ed Ausilio stanno entrando sempre più in sintonia con l’ex Lazio, e sono pronti ad accontentarlo in questa sessione di calciomercato.

Chiaramente l’obiettivo numero uno rimane l’esterno di destra, vista la partenza di Achraf Hakimi. Anche a sinistra si sta valutando un altro acquisto di livello e, come detto, il dirigente ex Juventus vorrebbe portare a Milano anche un altro centrocampista (oltre ad Hakan Calhanoglu). Tra i tanti nomi fatti, ce n’è uno che sta prendendo sempre più quota e potrebbe diventare un qualcosa di concreto col passare dei giorni.

Calciomercato Inter, prende quota l’ipotesi Pjanic dal Barcellona

L’Inter vorrebbe portare a Milano Miralem Pjanic già in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista bosniaco non ha mai convinto al Barcellona, tanto che il club spagnolo sembra ormai essersi convinto a lasciarlo partire anche in prestito. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.it, il suo agente Fali Ramadani sarà presto a Milano per discutere con alcuni club interessati all’ex Juventus. Anche Marotta sembra pronto ad aprire il tavolo delle discussioni, ma non prima di essersi liberato del pesante ingaggio di Arturo Vidal.

Una partenza del cileno – a parametro zero – spalancherebbe le porte ad un ritorno di Pjanic in Serie A. Anche i bianconeri, in realtà, stanno ancora valutando l’ipotesi di riportare a casa il bosniaco. Saranno settimane molto importanti in questo senso.