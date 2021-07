Belen Rodriguez, clamorosa sfida alla Rai: decisione definitiva

Una sfida ormai certa quella lanciata alla Rai da Belen Rodriguez e tutto il cast: Mediaset deve temere il confronto?

I palinsesti di quest’autunno promettono grandi scintille tra Rai e Mediaset: le due aziende si sfidano a suon di programmi per convincere i telespettatori. Una prima sfida è tra Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara alla conduzione con in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli contro Alessandro Cattelan.

Tù si que vales, infatti, sfiderà su Canale 5 la messa in onda di Da Grande, il primo programma di Alessandro Cattelan sulla Rai dopo anni di X Factor.

Belen Rodriguez, Tù si que vales: quando partirà

Stando alle indiscrezioni di Blogo, Tú si que vales potrebbe partire dal 18 settembre in concomitanza, appunto, con il programma di Alessandro Cattelan, Da Grande. A giovare della data d’inizio sarà Milly Carlucci che potrà condurre tranquillamente Ballando con le stelle senza grande competizione, almeno per ora.

Tuttavia, è molto accredita l’ipotesi che la messa in onda del nuovo programma di Alessandro Cattelan possa cambiare data. Mentre Ballando con le stelle comincerà sabato 16 ottobre, Da Grande potrebbe giocare d’anticipo con la messa in onda una settimana prima, l’11 settembre. Questo spostamento di date potrebbe giovare sia a Mediaset che alla Rai, di modo che i telespettatori non siano costretti a scegliere tra uno dei due programmi.