Ballando con le Stelle, Milly Carlucci stroncata da un noto collega che critica la scelta di certi concorrenti per la prossima edizione

Mancano ancora più di due mesi al via, ma la prossima edizione di Ballando con le Stelle fa già discutere, anche gli addetti ai lavori. Il talent di Rai 1 comincerà soltanto sabato 16 ottobre per concludersi poco prima di Natale e tuttala curiosità è nel cast dei ballerini non professionisti.

Alcune indiscrezioni che si stanno ripetendo negli ultimi giorni fanno discutere anche gli addetti ai lavori. Come Maurizio Costanzo che sembra gradire poco i possibili ingressi nel cast di personaggi a lui poco congeniali. Lo fa rispondendo ad una lettera arrivata alla redazione di ‘Nuovo’, settimanale sul quale firma alcuni articoli.

Una lettrice critica aspramente la scelta di Federico Fashion Style e Morgan, anche se in realtà nessuno li ha mai ufficializzati e nemmeno i diretti interessati ne parlano. Costanzo è sincero: “Ammetto che i nomi di Morgan e di Federico Fashion Style lasciano perplesso anche me. Forse Milly Carlucci vede in loro qualità che a noi sfuggono…”. Certo, Ballando sarà avversario di Tu sì que vales, lo show di punta per l’autunno su Canale 5 nel quale c’è anche Maria De Filippi. E in più Morgan con sua moglie non si è lasciato benissimo. Ma comunque la critica è forte.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci difende la sua giuria: conferma in blocco

Ad incoraggiare Morgan come ballerino però provvede una sua vecchia amica. Simona Ventura dalle pagine di ‘Chi’ approva la scelta anche se potrebbe rivelarsi un azzardo: “Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui”.

Ma le critiche del pubblico al programma non soni soltanto per i concorrenti. Alcuni avrebbero voluto vedere facce nuove nella giuria, cambiare ad esempio Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Invece la Carlucci trova che sia proprio quello il sale del programma, giudici che hanno idee e opinioni diverse anche dal pubblico. Ecco perché sono entrambi confermati insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.