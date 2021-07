Antonella Clerici ha ricevuto una notizia sensazionale. Il pubblico, seppur virtualmente, si complimenta con la conduttrice per il risultato ottenuto.

Antonella Clerici nella serata di ieri, sabato 24 luglio 2021, protagonista su Rai1 con la replica di The Voice Senior ha conquistato 1.812.000 spettatori pari al 13.8% di share. Il risultato ottenuto è stato quasi da record in quanto l’unico ad avvicinarsi alla conduttrice è stato Claudio Bisio che, con Benvenuti al Nord in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1.679.000 spettatori pari al 12% di share.

Su Rai 2, bene ma non benissimo le Olimpiadi Tokyo 2020 che sono state seguite da 782.000 spettatori (5.6%). Su Italia 1 Jurassic Park ha intrattenuto 832.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Opera senza Autore ha raccolto davanti al video 796.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 953.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Downton Abbey ha registrato 285.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Inferno di Cristallo ha raccolto 276.000 spettatori con l’1.9%. Su Nove Il Delitto di Garlasco ha raccolto 359.000 spettatori e il 2.5% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Don Matteo 13, amara confessione dopo l’addio: “Mi ha fatto molto male”

Antonella Clerici, fantastica notizia: appalusi per la conduttrice

Nella fascia preserale è ancora trionfo della rete pubblica. Su Rai 1 Techetechetè fa compagnia a 2.665.000 spettatori con il 17.4% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.015.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Italia 1 CSI sigla il 5.6% con 843.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 913.000 telespettatori con il 6.2% nella prima parte e 1.198.000 (7.7%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 820.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 384.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 164.000 spettatori e l’1.1%.