Anticipazioni Una Vita, nuovo colpo di scena: minacciata con un coltello!

Stando alle ultimissime anticipazioni di Una Vita, non mancheranno colpi di scena per gli appassionati. Nel prossimo episodio Augustina sarà minacciata con un coltello: tutto quello che c’è da sapere

Nuovi colpi di scena per gli appassionati della soap spagnola ‘Una Vita’. Le vicende dei protagonisti lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Difatti, Augustina verrà minacciata con un coltello impugnato da una misteriosa ragazza. Dopo tanto spavento questa ultima, però, girerà l’arma contro se stessa.

Genovave non prenderà bene la richiesta che Felipe fa ad Augustina: quello di rimanere a suo servizio. La Salmeron avrebbe sempre voluto che la domestica prendesse le distanze da Felipe. Così Genoveva decide di far recapitare una lettera sporca di sangue ad Augustina: l’intento sarà quello di intimorirla. La donna riuscirà nel suo intento. Augustina si rinchiude in soffitta per isolarsi ma sarà raggiunta da una ragazza misteriosa con in mano un coltello.

Nuova partenza in vista per la Zaluda: tutte le anticipazioni di Una Vita

Intanto Armando informa Felicia dell’intervento di mediazione di Ildefonso e della liberazione di Maite. La locandiera ricorderà al marito di Susan il ruolo del compagno di Camino evidenziando l’obbligo che ha Matie, ovvero, quello di rispettare la relazione di sua figlia con colui che l’ha salvata.

A questo punto per la Zaluda non ci sono alternative. Uscita dal carcere preparerà le valigie. La donna dirà addio a Camino. Non resta che attendere la messa in onda del prossimo episodio di ‘Una Vita’ in onda domenica 25 luglio alle 14.25 su Canale Cinque.