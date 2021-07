Anticipazioni Tempesta D’Amore: sboccia l’amore per Maja, ma non durerà

Le anticipazioni che arrivano dalle puntate tedesche di Tempesta D’Amore rivelano che la situazione sta per cambiare completamente per Maja e Florian: riusciranno finalmente a far sbocciare il loro amore?

Una delle protagoniste delle prossime puntate di Tempesta D’amore sarà sia un tradimento di Andrè al fratello Werner, che Maja con le sue vicende amorose. Finalmente, infatti, la ragazza riuscirà a far sbocciare il suo amore per Florian. La felicità, purtroppo, non durerà molto, perchè i due entreranno in conflitto a causa di problemi familiari.

Inaspettatamente, Maja deciderà di voltare pagina dopo Florian, e si riavvicinerà di nuovo al suo ex fidanzato Hannes. Nel frattempo, anche Florian cercherà di innamorarsi di nuovo e comincerà a frequentare una delle migliori amiche di Maja, Shirin, con cui avrà una serie di incontri molto intimi.

Anticipazioni Tempesta D’Amore,

L’amore fra Maja e Florian è davvero forte, ed i due si riavvicineranno di nuovo quando lui aiuterà il padre di lei spingendo Erik a costituirsi. Si arriverà molto vicini a vederli di nuovo baciarsi, ma alla fine lei si tirerà indietro. Subito dopo, Maja rassicurerà il suo fidanzato: non potrà negare il legame con Florian, ma lo rassicurerà dei suoi sentimenti.

Hannes, forse spinto dalla paura di perderla, deciderà di chiederla in sposa. Proprio mentre sta per dichiararsi, però, cadrà intrappolato in una grotta. Maja, ignara di quello che stava per succedere, si preciperà a chiedere aiuto proprio a Florian. A questo punto non resta che scoprire se poi Maja accetterà la proposta di Hannes chiudendo per sempre con Florian.