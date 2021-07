WhatsApp, è possibile parlare con chi ci ha bloccato: trucco geniale

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che ci permette di parlare con chi ci ha bloccato. Andiamo a vedere come applicare il trick sull’applicazione.

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo visto che ci permette di messaggiare e chiamare gratuitamente. Tutti gli utenti, però, hanno la possibilità di bloccare alcuni contatti. Lo strumento può essere tanto utile quando lo utilizziamo, mentre può diventare fastidioso quando veniamo bloccati da qualcuno. Infatti in quel caso non possiamo più inviare messaggi, audio e foto con la persona che ha deciso di bloccarci.

Il blocco quindi diventa un’arma potentissima a disposizione degli utenti. C’è però un modo per raggirarlo. Infatti la prima cosa che ci serve è un amico in comune con chi ci ha bloccato. Questa persona dovrà creare un gruppo con i tre contatti in questione, per poi uscire dalla chat creata. In questo modo potremo tornare a parlare con chi ci ha bloccato, raggirando così la limitazione disposta dall’altro utente.

WhatsApp, aggiornato uno strumento per gli audio: utenti esultano

Durante il mese di giugno, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.