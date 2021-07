Uomini e Donne, storia d’amore di una celebre coppia al capolinea? Spunta l’indizio social

Spuntano novità su una coppia uscita da Uomini e Donne. Infatti stando all’indizio social i due sarebbero in crisi: andiamo a vedere di chi si tratta.

Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più chiacchierati della televisione, nonostante la pausa estiva. Infatti sono diverse le coppie che sono uscite dal dating show e che sono seguitissime specialmente sui social. L’ultima relazione che sembrerebbe in crisi è quella tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia. Infatti proprio sui social dell’influencer i followers sono riusciti a captare degli indizi sulla situazione sentimentale della Rocchini.

Eleonora ha fatto discutere già in passato per la sua relazione con Oscar Branzani. Il tronista la scelse proprio durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Poi è arrivata la relazione con Nunzio Moccia, che invece era conosciuto per la sua relazione con Dalila. Da allora non sono mancati gli alti e bassi tra la Rocchini e Moccia, con i due che a volte si sono lasciati andare anche a romantiche dichiarazioni. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo tra i due.

Uomini e Donne, crisi tra Eleonora e Nunzio? Fan scatenati

Un dettaglio non è scappato ai fan di Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia. Infatti diversi followers hanno segnalato ai giornali di cronaca rosa che i due non si seguono più sui social. Ad oggi un indizio del genere sembrerebbe decisivo, visto che i due sono attivissimi sui social network. La Rocchini quindi avrebbe potuto dire addio definitivamente all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Inoltre non è passata inosservata una ‘story’ di Moccia che ha postato una frase di Gio Evan che recita: “Non cercare negli altri quello che vorresti diventare tu. Diventa chi ameresti“. Allo stesso tempo Eleonora ha risposto citando Sigmund Freud: “Eliminare le persone nocive dalla propria vita non significa odiarle. Significa avere rispetto per se stessi“. I due quindi sembrerebbero aver messo la parola ‘Fine’ alla loro storia d’amore che ha emozionato milioni di followers.