Uomini e Donne, una discussa corteggiatrice sbarca al GF Vip? Le indiscrezioni sul cast del reality la danno vicina all’ingaggio

Chi ama i reality se lo segni subito: lunedì 13 settembre, prima puntata per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Conosciamo la data, anche il conduttore perché Alfonso Signorini non molla nulla e sarà ancora una volta lì. Quello che invece ancora non conosciamo è il cast del reality, ma ogni giorno escono nuovi nomi per i potenziali concorrenti.

L’ultimo è quelli che fanno drizzare le antenne, perché stiamo parlando di una ragazza che ha sempre fatto discutere fin da quando è sbarcata a Uomini e Donne come corteggiatrice. Lei è Soleil Sorgé: modella, influencer, opinionista ma anche uno dei personaggi più discussi della tv.

Secondo il sito iGossip, Soleil avrebbe sostenuto il provino per partecipare alla prossima edizione del GF Vip e l’avrebbe anche superato brillantemente. La sua esuberanza e la sua sincerità evidentemente sono piaciute ad Alfonso Signorini e allo staff degli autori, anche se un annuncio ufficiale ancora non c’è.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip, Andrea Zenga con un’altra: Rosalinda reagisce così

Uomini e Donne, Soleil Sorgé da allora ha partecipato a diversi programmi tv

La prima volta abbiamo scoperto Soleil come corteggiatrice di Luca Onestini e Marco Cartasegna. Alla fine era stata la scelta del primo, è uscita con lei e hanno fatto coppia fossa per qualche mese salvo poi dirsi addio. E quando l’altro tronista ha mollato la sua scelta, sono stati insieme ma anche con lui non è durata.

In seguito, Soleil è stata all’Isola dei Famoso colme concorrente innamorandosi di Jeremias Rodriguez. Anche in questo caso, la relazione è durata pochi mesi e non è finita benissimo. Ma lei non è caduta nella disperazione, partecipando anche nel 2020 a Pechino Express insieme alla madre, Wendy Kay.

Nell’estate dello stesso anno la Sorgé era stata paparazzata da ‘Chi’ in vacanza in Sardegna con una compagnia nella quale c’era anche Andrea Iannone. E poi ancora con Gianmaria Antinolfi, altro ex di Belen Rodriguez come Iannone. Casualmente, ma forse no, pure il nome di Antinolfi è indicato da tempo come concorrente del GF Vip 6. Tutto pronto per far nascere una coppia?