Tu si que vales, lutto improvviso: è morto un simbolo del talent show

Triste notizia per il talent show di Canale 5 ‘Tu si que Vales’. La trasmissione dice addio ad uno dei suoi simboli: il saluto di Maria De Filippi.

Una triste notizia accompagnerà le riprese della prossima puntata di Tu si que Vales. Infatti la giuria del talent show ha appreso la notizia della scomparsa di Nerina Peroni a 81 anni. La donna aveva partecipato alla trasmissione in compagnia del suo inseparabile pianoforte, suonato anche nella residenza di anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo. Infatti la donna è morta proprio all’interno della Rsa.

Con le sue velocissime dita, la musicista aveva sorpreso Maria De Filippi e Gerry Scotti. La professoressa di musica era riuscita a trovare un posto nel cuore di tutta la giuria. Infatti l’eta non l’aveva mai impedito di coltivare la sua passione per la musica e nella sua agenda erano presenti ancora diversi concerti in cui si doveva esibire. Infatti proprio nella giornata di domani, Nerina doveva esibirsi a Limone Piemonte, vicino alla sua Cuneo.

Tu si Que Vales, addio a Nerina Peroni: la pianista si spegne ad 81 anni

Durante la sua carriera da musicista Nerina Peroni ha raggiunto l’apice della fama grazie alla trasmissione ‘Tu si que Vales‘, in onda su Canale 5. Prima di partecipare al talent show la musicista era già conosciuta localmente, dove teneva diversi concerti. Nel 2020 arrivò ad esibirsi all’Anima Festival di Cervere, con la sua performance che ottenne una calorosa standing ovation da parte del pubblico.

Durante la trasmissione Mediaset, Maria De Filippi la omaggiò affermando: “Le e sue dita si muovono con una velocità che non corrisponde alla sua età anagrafica“. Inoltre la Peroni inizio ad esibirsi dinanzi un pubblico dal lontano 1945. Infatti l’artista studiò al conservatorio di Torino e poi diventò insegnante. Una volta arrivata alla pensione si era ripromessa di smettere di suonare, ma alla fine l’amore per il pianoforte ha vinto. In una sua ultima intervista dichiarò: “Sono stata senza suonare per vent’anni“. Lunedì alle ore 15, Nerina riceverà l’ultimo saluto dai suoi cari.