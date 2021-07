Temptation Island, rivelazioni clamorose su una coppia: pubblico senza parole in attesa di capire perché sia successo proprio a loro

A Temptation Island è arrivato il tempo della resa dei conti per le tre coppie ancora rimaste nel villaggio dei fidanzati e la quinta puntata sarà decisiva per molti di loro. Lunedì 26 luglio, in base alle anticipazioni tv, ci saranno diverse situazioni da chiarore e falò di fuoco. Compresi quelli che riguardano Manuela e Stefano, forse la coppia più chiacchierata del programma

Ancora non sappiamo cosa succederà in occasione del confronto finale tra i due ragazzi, ma un indizio lo ha fornito la nota influencer Deianira Marzano. Fono a qualche giorno fa sembrava che nonostante tutto, i fidanzati brindisini in qualche modo avessero ritrovato il loro equilibrio di coppia uscendo insieme dal docu reality di Canale 5. ora però queste certezze vacillano.

Una follower di Deianira infatti le ha fatto sapere di avere visto Manuela che cenava in una nota pizzeria di Brindisi dopo la fine delle registrazioni del programma. Quella sera era da sola, senza nessuna traccia del suo fidanzato, e sola è rimasta sino alla fine. Soprattutto da allora a oggi, pare che Stefano sia letteralmente sparito anche se di certezze non ce ne sono.

Temptation Island, rivelazioni clamorose: come finirà tra Manuela e Stefano?

Secondo la segnalazione dell’utente, Manuela avrebbe detto che le cose tra i due non stanno andando come voleva anche se lei nonostante tutto gli vuole sempre bene. In ogni caso, prima di lasciare la pizzeria, la ragazza pugliese avrebbe detto alla segnalatrice di seguire attentamente la prossima puntata di Temptation Island 2021 perché il finale sarà sorprendente.

Come abbiamo intravisto, tra lei e il single Luciano il feeling cresce giorno dopo giorno e nel prossimo episodio scatterà anche un bacio. Come reagirà Stefano e quali parole userà sulla fidanzata che fino ad oggi è stata mortificata in ogni occasione? Ancora poche ore e sapremo.