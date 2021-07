Spotify Premium è gratis con questo metodo: cosa bisogna fare

Incredibile ma vero! È possibile avere Spotify Premium completamente gratis con questo metodo efficace. Cosa bisogna fare

Da ormai diversi anni, Spotify è diventato il punto di riferimento per ciò che riguarda i servizi di streaming musicale. Con un semplice abbonamento mensile alla versione Premium, è possibile ascoltare brani di ogni genere ed età senza limiti e soprattutto senza pubblicità. Un grande vantaggio, che spinge tantissime persone a fare l’upgrade alla versione a pagamento.

Ci sono però diverse offerte che permettono di godere di tutti i servizi offerti da Spotify Premium senza pagare nemmeno un centesimo. L’ultima di queste promozioni è stata lanciata direttamente da TikTok e, per tutti gli utenti, c’è in regalo un periodo di prova di 4 mesi. Ecco come usufruirne.

Spotify Premium, cosa fare per ottenere subito l’offerta

Se siete iscritti a TikTok e non avete mai usufruito di Spotify Premium, sappiate che – grazie all’ultima promozione – potete farlo gratuitamente sin da ora e per un periodo di prova valido 4 mesi. L’iniziativa è valida in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Turchia e Polonia, appunto per chi mai prima d’ora ha creato un account sulla piattaforma di streaming musicale. Per accedervi, basta andare nella sezione “Per Te” dell’applicazione di ByteDance e cliccare su “TikTok Rewards“. Qui spunterà la dicitura “Ottieni 4 mesi gratis”.

Il consiglio è quello di affrettarvi, in quanto ancora non è stata indicata la data di fine promozione. Potete poi collegare il vostro account Facebook, Google o la vostra email per creare in pochi secondi il vostro profilo per ascoltare musica su Spotify gratis.