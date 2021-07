Sneakers rare, queste Nike valgono 40.000 euro: controllate subito!

Incredibile ma vero, esistono delle sneakers della Nike rare che oggi valgono 40.000 euro. Potreste averle anche voi!

Avreste mai pensato di poter guadagnare cifre a quattro zeri semplicemente vendendo delle sneakers rare? Il mondo del collezionismo ha portato anche a questo, con un’evoluzione continua e che si allarga di giorno in giorno ad altri settori. Il grande classico sono i francobolli, seguiti da monete, vinili, dischi, carte Pokémon e così via.

Soprattutto negli ultimi anni, è esploso il fenomeno legato ai capi d’abbigliamento e alle scarpe. Grande successo lo hanno ottenuto le Air Jordan, ma non solo. Ci sono molti modelli di sneakers che – per un motivo o per un altro – sono arrivati a valere cifre da far perdere la testa. Queste Nike SB What The Dunk sono in vendita su farfetch.com a 40.769 euro!

Sneakers rare, 40.000 euro per questo modello Nike

Si tratta sicuramente di una delle sneakers più rare e difficili da reperire sul mercato: stiamo parlando delle Nike SB What The Dunk. Modello multicolore con punta tonda, chiusura con lacci, mix di motivi e suola piatta in gomma, è tra le scarpe più ricercate tra gli appassionati del settore. Trovarne un paio non è cosa semplice, anzi. È proprio per questo motivo che il valore è schizzato alle stelle, sfondando il muro dei 40.000 euro.

Come detto, su farfetch.com sono disponibili a 40.769 euro, ma sulle varie piattaforme dedicate potrebbero scatenarsi aste a prezzi ben maggiori. Se ne avete un paio in casa, il consiglio è di venderle subito e vedere quanto riuscite a guadagnarci. Sicuramente tirerete sù un bel tesoretto.