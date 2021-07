Raffaella Carrà, splendido omaggio a Barcellona: fan emozionati

Uno splendido omaggio a Raffaella Carrà quello apparso a Barcellona nelle scorse ore. I fan dell’artista italiana si sono emozionati

Continuano ad arrivare opere in omaggio a Raffaella Carrà, tristemente scomparsa lo scorso 5 luglio. Dopo Bologna, ora è la volta della Spagna, uno dei territori in cui l’artista italiana è stata tra le più amate. Su Passeig de Gracia, una delle vie più trafficate di Barcellona, è comparsa un’opera di street art che la ritrae in maniera meravigliosa.

Si tratta di un mezzobusto per celebrare la showgirl nella capitale della Catalogna, all’indomani dell’approvazione da parte della giunta comunale di Madrid alla proposta di dedicarle una piazza. L’autore è l’italiano TvBoy, street artist palermitano conosciuto in tutta Europa per le sue opere urban.

Raffaella Carrà, un suo murales apparso a Barcellona

È dello street artist TvBoy l’ultima opera in onore di Raffaella Carrà, comparsa a Passeig de Gracia a Barcellona. L’artista ha voluto raccontare la showgirl bolognese in chiave pop, con uno sfondo colorato che ha l’arcobaleno in una metà. “Raffaella è stata una vera e propria icona, capace di buttare giù ogni stereotipo. L’omaggio è a lei in quanto combattente per le battaglie di tutte le comunità e a tutte le donne per la libertà di essere se stesse a 360°“ le sue parole.

TvBoy da tempo si batte per battaglie di questo tipo con opere diventate famosissime. Probabilmente la sua più nota è “Amor Populi” a Roma, che vede un appassionato bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.