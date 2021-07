Mediaset, al via due nuovissimi programmi: conduttrici super! Allieteranno il pubblico durante questa torrida estate 2021

Se per il prossimo autunno Piersilvio Berlusconi ha già annunciato delle novità molto interessanti per i palinsesti Mediaset, anche in questa estate stanno per prendere il via un paio di novità. Solitamente i programmi vedono la luce a settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva, ma a causa della pandemia e della situazione generale legata al Covid, si è deciso di lanciare un paio di format innovativi.

A partire dal 26 luglio tutti i telespettatori potranno fruire un nuovo appuntamento legato all’informazione su Canale 5. Si tratta di ‘Morning News’, affidato sempre alla produzione di Videonews e condotto in studio dalla giornalista Simona Branchetti. Un talk di approfondimento che accompagnerà il pubblico della rete ammiraglia dalle 8.45 (dopo il Tg5) fino alle 11, quando lascerà spazio alle repliche di Forum.

La Branchetti proviene da Sky, dove è stata uno dei volti più conosciuti di Sky Tg24 negli ultimi anni, prima di trasferirsi sotto la bandiera del Biscione. I più attenti l’hanno vista già alla guida del Tg5 da diverso tempo.

Mediaset, al via due nuovissimi programmi: uno su Canale 5, l’altro su Rete 4

Come detto le novità del palinsesto Mediaset saranno però due, con la seconda che riguarda ‘Controcorrente‘. Un programma che andrà in onda su Rete 4 e si occuperà sempre di informazione e approfondimento. Un filone che segue la scelta ormai consolidata di puntare sempre più sul talk per la terza rete dell’azienda. L’appuntamento sarà in prima serata, alle 21.20 con la conduzione affidata a Veronica Gentili, già al comando di Stasera Italia in passato. Proveniente da La7, dove ha messo lo zampino in diversi programmi, tra cui Piazzapulita, Coffee Break e L’aria che tira, è giornalista dal 2015. Ha preso parte su Rete 4 al format ‘Dalla vostra parte‘, con discreti successi di ascolto. Di lei si ricordano anche le comparse come attrice in ‘Come te nessuno mai‘, ‘Provaci ancora prof!‘ e ‘Third Person‘.