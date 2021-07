Maria Grazia Cucinotta al timone di un programma televisivo: che sorpresa

Dopo tanto cinema e alcune esperienze come co-conduttrice, Maria Grazia Cucinotta arriva sul piccolo schermo al timone di un programma tutto suo: scopriamo insieme quale

Dal cinema ad un programma televisivo, è questo il passo che sta per compiere l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Una nuova esperienza per la 52enne originaria di Messina che per la prima volta debutterà al timone di un programma televisivo. La Cucinotta, infatti, a partire dal prossimo mese di settembre arriverà su La7 dove prenderà il posto di Roberta Capua a ‘L’ingrediente Perfetto’.

L’inizio del programma culinario domenicale, in onda nella fascia serale, è previsto per il 12 settembre. Accanto alla Cucinotta ci sarà l’esperto di alimentazione Gianluca Mech che ha già affiancato la Capua. Inoltre nel programma non mancherà la presenza di Giacomo Vitali, esperto di dolci.

Il format resta dunque invariato da questo punto di vista e non solo. Difatti, come nelle altre edizioni, ogni piatto dovrà avere un ingrediente perfetto (così come suggerisce il nome del programma) di cui saranno approfondite le caratteristiche e le origini.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, parla la fidanzata dell’ex concorrente: “No alla Casa, ma…”

Dopo tanto cinema, la Cucinotta condurrà un programma culinario: L’ingrediente perfetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta debutterà per la prima volta al timone di un programma culinario nelle vesti di conduttrice. L’attrice prenderà il posto di Roberta Capua che invece da La7 si è spostata su Rai1 con ‘Estate In Diretta’. Inoltre, con molta probabilmente alla Cucinotta verrà affidata anche la conduzione di un nuovo talent show in onda su Rai2.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti comunica i nomi dei partecipanti: che gaffe

Questa rappresenterà per l’attrice una nuova svolta. Difatti, Maria Grazia Cucinotta ha approdato nei programmi televisivi come Vota la Voce, La festa del disco, Palermo – La notte della moda etc, nelle vesti di co-conduttrice e mai come conduttrice. Per la siciliana sarà un’occasione per mettere in mostra tutto il suo talento.