Guenda Goria, l’attacco a Maria Teresa Ruta: “Pensi solo a te stessa”

Guenda Goria è furiosa contro sua madre Maria Teresa Ruta. La conduttrice televisiva ancora non ha conosciuto il fidanzato di sua figlia: l’attacco

Dopo il Grande Fratello Vip 5, dove ha partecipato nelle vesti di concorrente, arriva un nuovo amore per Guenda Goria. Nonostante la ragazza sia felice, c’è qualcosa che non le da pace. La madre, Maria Teresa Ruta, ancora non ha conosciuto il suo fidanzato. La Goria ne ha parlato al settimanale DiPiù Tv dove si è mostrata piuttosto delusa.

Ma chi è il nuovo fidanzato di Guenda? E’ il siciliano Mirko Gancitano, classe ’91. La figlia della Ruta ha già conosciuto la famiglia del suo ragazzo e vorrebbe dare lo stesso privilegio anche a Mirko, ma l’ex gieffina non sembrerebbe così motivata.

L’attrice e musicista ha raccontato di avere avuto una grande accoglienza in Sicilia, precisamente a Mazzara del Vallo: “Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni“. Queste le parole che Guendalina ha rivolto a sua madre.

Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: “Mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi”

Cosa avrebbe spinto la Ruta a non accettare ancora questo incontro? Come dichiarato dalla stessa Guenda, probabilmente Maria Teresa vuole prima che questa storia diventi stabile prima di commettere ulteriori passi. “Troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta“.

Intanto il bel siciliano ha tutti i presupposti per essere il ragazzo perfetto per Guenda: “Prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi. Ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa“. Al momento la conduttrice e giornalista televisiva ancora non ha replicato. Staremo a vedere se la Ruta deciderà di dare fiducia a Guenda conoscendo il suo Mirko.