Grande Fratello Vip, ingresso clamoroso nella Casa: la Royal Family trema

Grande Fratello Vip, ingresso clamoroso nella Casa del reality: un personaggio molto discusso può far tremare tutta la Royal Family

Non c’è mai pace per la Royal Family e molte delle minacce arrivano da una sola direzione. Ma quando non ci pensano direttamente Harry e Meghan Markle, è la famiglia dell’attrice americana che crea scompiglio. E l’ultima notizia che arriva dal mondo della tv e dei reality è clamorosa: Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, sta per entrare al Grande Fratello Vip australiano come concorrente.

L’uomo, che oggi ha 54 anni e vive installando porte e finestre dopo aver superato un periodo complicato della sua vita, è atterrato giovedì 22 luglio a Sydney. Dovrà rimanere in isolamento per due settimane e poi entrerà nella Casa del reality che anche da quelle parti è popolarissimo.

Considerando i rapporti tesissimi tra l’uomo e la famosissima sorella, che non aprla con lui da circa 10 anni, possiamo aspettarci di tutto. Accomunati dallo stesso padre, in realtà sono separati da tutto il resto e per questo, come scrive il ‘Daily Mail’, “i duchi sono molto preoccupati per eventuali imbarazzanti rivelazioni”.

Grande Fratello Vip, ingresso clamoroso nella Casa: Meghan Markle teme rivelazioni

Le stesse che in fondo Thomas Markle Jr. aveva fatto sulla sorella già prima che sposasse Harry. Intervistato all’epoca dalla ‘Bild’ aveva definito Meghan una donna “falsa, superficiale e presuntuosa”. E aveva indicato lei come colpevoli de suoi problemi nella vita privata.

“Sono state dette cose tremende, per tutti sono soltanto il fratellastro pazzo di Meghan. E per questo ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa”, aveva detto. E molti ricordano come prima del matrimonio avesse scritto una lettera aperta sconsigliandogli vivamente di sposare la sorellastra.

Ma nelle ultime ore anche Thomas Markle Senior, padre della duchessa, si è rifatto vivo. Intervistato da Fox News, ha sfogato la sua rabbia al non aver ancora avuto la possibilità di conoscere i due nipotini, Archie e Lilibet. Abita in Messico, a nemmeno 100 km dalla villa losangelina della coppia, ma nessuno l’ha mai invitato ad andare a conoscere i due bambini.

E ora che la salute non è più buona, teme di non avere un’occasione per vederli. “Archie e Lili sono bambini e non fanno parte di un gioco, non devono essere usati, soffrire per colpa di Harry e Meghan”.