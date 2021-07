GF Vip, Andrea Zenga con un’altra: Rosalinda reagisce così

GF Vip, Andrea Zenga con un’altra e le foto fanno il giro del web: a stretto giro arriva la reazione di Rosalinda Cannavò che risponde così

Ancora insieme, alla faccia di tutti quelli che non credevano potessero durare. Perché non tutte le coppie nate al Grande Fratello Vip tengono duro, ma quelle che si sono formate nell’ultima edizione sì. Come Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che hanno progetti importanti, compreso quello di andare a convivere. Ma intanto c’è sempre chi prova a testare la loro resistenza mettendo in dubbio la forza dei sentimenti.

(Instagram)L’ultima in ordine di tempo è stata l’influencer Deianira Marzano, nota esperta di gossip, che ha postato alcune immagini del figlio d’arte. Andrea Zenga è accanto a una donna che chiaramente non è Rosalinda/Adua e tra i due si nota una chiara confidenza. Tutto quei, ma per qualcuno è stato sufficiente a pensare male.

E allora è arrivata la replica dell’attrice siciliana che ha chiarito la situazione. La ragazza in questione si chiama Angelica, lavora insieme al suo compagno e anche lei è fidanzata. “Siamo nel 2021, basta con questa concezione che chi è fidanzato non può nemmeno lavorare con un’altra donna”. Basteranno queste parole per mettere a tacere le malelingue?

GF Vip: Rosalinda Cannavò confessa le sue paure, un inno alla bellezza contro i canoni estetici

Ma nelle ultime ore Rosalinda Cannavò è stata anche al centro di un’altra polemica. Perché come ha svelato lei stessa, durante e dopo la sua partecipazione al GF Vip è stata oggetto di duri attacchi da parte degli haters per il suo aspetto fisico. “Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume. Ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera”.

La Cannavò non ha paura di confessare che è in imbarazzo quando si mette in costume davanti alla gente. “Per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima. In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non ‘essere come gli altri vogliono che io sia’ e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno”.