GF Vip 6, super nome nel cast: arriva un’icona degli anni Novanta

Non si ferma la ricerca di celebrità per il GF Vip 6. Infatti Mediaset sta continuando i provini per provare a replicare il successo dell’ultima edizione.

Non si arrestano le indiscrezioni sul GF Vip 6, con Alfonso Signorini che sta continuando a selezionare i concorrenti per completare il cast del reality show. Nelle ultime ore è spuntata un’icona degli anni 90 pronta a fare il suo ingresso nella casa. Stiamo parlando di Jo Squillo. A riportare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Dagospia. Secondo il portale di Roberto d’Agostino ci sarebbero delle conferme sulla partecipazione della cantante.

I nomi usciti nelle ultime ore confermerebbero la linea scelta da Signorini di non scegliere personalità di spicco ma personaggi non particolarmente noti al grande pubblico. Nelle ultime ore, infatti, si stanno rincorrendo le voci che vedrebbero tra i partecipanti anche la modella venezuelana Ainnet Stephens, il modello e imprenditore Michele Casalino e l’ex calciatore Totò Schillaci che avrebbe vinto il ballottaggio con Walter Zenga.

GF Vip 6, Alfonso Signorini alla caccia degli ultimi concorrenti: le indiscrezioni

Si sta iniziando a delineare il cast del GF Vip 6, con il reality che proverà a replicare il successo della passata stagione. Infatti nell’ultima edizione abbiamo potuto notare la crescita di personaggi sorprendenti come Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando. Ovviamente come da pronostico Alfonso Signorini ha confermato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinionisti. Inoltre le ultime indiscrezioni vedrebbero la partecipazione anche di Jessica, Lulu e Charlie.

Le tre sono delle principesse etiopi discendenti di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore d’Etiopia. Ad oggi, invece, appaiono certe le partecipazioni di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Mentre invece sono in forse Francesca Cipriani, Miriana Trevisan, Maria Monsè, Sophie Codegoni e di Alex De Giorgio. Toccherà quindi a Signorini scegliere gli ultimi partecipazioni in vista dell’inizio del reality, previsto per il mese di settembre.