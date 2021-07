Fortnite si aggiorna alla 17.40: nuova skin Icon, modalità, armi e tanto altro

Questa mattina Fortnite si è aggiornato alla versione 17.20. Tra le tante novità, una nuova skin Icon e una nuova arma

Una grandissima notizia quella che ha accolto questa mattina gli utenti su Fortnite: è finalmente stato rilasciato l’aggiornamento alla versione 17.20. Tante le novità introdotte da Epic Games, per un battle royale che continua ad aggiornarsi a suon di nuove armi, skin esclusive, eventi e molto altro.

Gli utenti già hanno notato alcune delle modifiche che la software house ha aggiunto, e ce ne sono di pazzesche! Oltre a nuove schermate di caricamento e alle modifiche nei Loadout, sono state aggiunte a sorpresa una nuova skin Icon, una modalità esclusiva e un’arma mai vista prima. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, primi leak sulla stagione 8: arriveranno personaggi pazzeschi

Da questa mattina, gli utenti possono aggiornare Fortnite alla versione 17.20. Tra le principali novità troviamo una nuova schermata di caricamento molto colorata e piacevole da vedere, ma anche una nuova impostazione dedicata al Loadout. È ora possibile personalizzare il tipo di oggetti da inserire nei vari slot del proprio inventario. Ma l’aggiunta più interessante è senza dubbio l’arrivo della skin di Bugha all’interno della Icon Series. Il campione della Fortnite World Cup 2019 avrà anche una modalità chiamata Late Game Arena, presto disponibile nella schermata di selezione della playlist.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, attenzione a queste app: rischiate la cancellazione dell’account

Si aggiungono anche altre skin fantastiche, come il Pepper Thrones e Guildeguy. Infine una nuova arma aliena: la Gravity Gun Grab-Itron. Di rarità viola, dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni all’interno dell’isola di gioco. Infine la modalità creativa, dove sono stati aggiunti il Dispositivo Atterramento non Mortale e il Dispositivo Disco Volante.

The Grabitron that i leaked a while ago is coming this/next week! pic.twitter.com/FJwKQyGSW8

— HYPEX (@HYPEX) July 20, 2021