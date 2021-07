La notizia è stata data poco fa dal cantante: Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. Ecco le ultime sulle sue condizioni

Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19. L’ex membro del duo pop Benji e Fede ha dato poco fa l’annuncio tramite il suo profilo Instagram. In realtà, nelle sue stories già da qualche giorno si faceva vedere sempre chiuso in casa. Le fan più accanite avevano temuto il peggio, prima che arrivasse la conferma: Federico si trova in quarantena.

Guardando il video, lui non ha però detto in maniera esplicita di essere risultato positivo al tampone. C’è dunque una remota possibilità che si sia solamente isolato in attesa del risultato del tampone, magari perché è entrato in contatto con una persona risultata poi positiva.

Federico Rossi, le condizioni del giovane cantante

Sta bene e non ha sintomi. Federico Rossi è risultato positivo al Covid-19 ma, come raccontato da lui stesso, sta solo aspettando l’esito negativo del tampone, “Sono in quarantena, però sto bene e non ho nessun sintomo” ha spiegato in un video. Ha poi aggiunto una parte scritta, nella quale ha invitato tutti i suoi seguaci a fare il vaccino e a continuare ad indossare la mascherina Ffp2.

Ha poi suggerito di diffidare dai tamponi rapidi e di affidarsi al molecolare, per un risultato affidabile al 100%. Vista la precisazione, è possibile che l’ex componente del duo Benji e Fede fosse risultato inizialmente negativo al test rapido, per poi risultare positivo col tampone vero e proprio.

CLICCA QUI PER VEDERE LE STORIE DI FEDERICO ROSSI