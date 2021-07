Calciomercato Milan, l’affare sfuma definitivamente: ha rifiutato i rossoneri!

Calciomercato Milan, uno degli affari in chiusura è clamorosamente saltato. Il giocatore ha deciso di rifiutare la proposta rossonera

Il Milan fa sul serio, e vuole rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista del triplo impegno della prossima stagione. Serie A, Champions League e Coppa Italia: tutte competizioni nelle quali i rossoneri vogliono ben figurare. Sono già stati spesi ben 60 milioni di euro, ma sono in programma ulteriori acquisti.

Al momento, la priorità è chiaramente il trequartista titolare da mettere dietro a Ibrahimovic (o Giroud). Brahim Diaz è tornato con un prestito biennale, ma è chiaro che non basterà per coprire l’intera stagione. Maldini e Massara stanno però lavorando anche su altri ruoli. Per la terza punta c’è Kaio Jorge, mentre per il ruolo di vice Calabria il favorito rimane Diogo Dalot. C’è un nome che invece ha ufficialmente declinato l’offerta del Milan, facendo saltare l’affare.

Calciomercato Milan, Odriozola rifiuta la proposta dei rossoneri

Alvaro Odriozola non vestirà la maglia del Milan al termine di questa sessione di calciomercato. Questo, almeno, è quanto riferisce Don Diario. Pare che il terzino spagnolo abbia deciso di declinare l’offerta dei rossoneri, preferendo rimanere in Spagna e provando a convincere Carlo Ancelotti a dargli una chance al Real Madrid. Una vera e propria impresa, si legge nelle pagine del quotidiano iberico, in quanto negli ultimi due anni l’ex Bayern Monaco ha giocato pochissimo.

La Serie A avrebbe potuto rappresentare un’occasione per rilanciarsi sia in campo nazionale che in Europa, ma il giocatore ha preferito non provare l’esperienza. Difficile che ci siano margini per una possibile riapertura nelle prossime settimane, anche se col mercato nulla è da escludere.