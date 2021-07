Calciomercato Inter, tremano i tifosi: via un campionissimo per 90 milioni di euro e affare che potrebbe entrare presto nel vivo.

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe perdere un altro top player. Da ormai qualche settimana, Achraf Hakimi è ufficialmente un giocatore del PSG. Cessione tanto dolorosa quanto necessaria, per far rifiatare il bilancio e portare denaro fresco nelle casse del club. La situazione non è però totalmente risolta, anzi.

Nelle idee di Marotta ed Ausilio non c’è la cessione di un altro big, ma è chiaro che – in caso di offerta monstre – la questione potrebbe cambiare. Nello specifico, dall’Inghilterra parlano dell’interessamento del Chelsea per uno dei top player che ancora militano tra le fila del club allenato da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il Chelsea su Lukaku: “Non è finita”

Nonostante l’amore professato più volte per i colori nerazzurri, il Chelsea continua a seguire la situazione Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha disputato la miglior stagione della sua carriera alla guida di Antonio Conte, e punta a confermarsi con Simone Inzaghi. Dall’altra parte c’è però il club campione d’Europa, lì dove la sua avventura nel grande calcio è iniziata dopo l’esperienza all’Anderlecht. Stando a quanto raccontato dal giornalista Simon Johnson di The Athletic, l’affare ancora non si è chiuso e potrebbe concretizzarsi in questa sessione di calciomercato.

“Aver ceduto Hakimi non vuol dire che l’affare Lukaku sia già chiuso. Se c’è un club per cui Romelu lascerebbe i nerazzurri è proprio il Chelsea” ha fatto sapere. Chiaro che servirà un’offerta monstre per vedere l’ex attaccante dello United tornare in Premier League. Si parla di almeno 80/90 milioni di euro, cifra che i campioni d’Europa vorrebbero spendere per Erling Haaland.