Anticipazioni Brave and Beautiful, segreto rivelato: caos in città

Un segreto metterà a repentaglio la tranquillità della città: tutte le anticipazioni di Brave and Beautiful da lunedì 26 luglio

Da lunedì 26 a venerdì 30, andranno in onda delle nuove puntate di Brave and Beautiful, come di consueto alle 14:45 su Canale 5. Stando alle anticipazioni della nuova settimana di episodi, Fugen è nel bosco in difficoltà e perde la strada del ritorno. In preda al panico, viene trovata da Tahsin che la soccorre e la riporta a casa da Cesur. Durante il matrimonio tra Sirin e Kamal c’è un colpo di scena: qualcuno viene accusato di essere un assassino.

La gravidanza di Cahide rischia di essere messa a repentaglio da una notizia improvvisa, quindi Kohran chieda ad Hulya di prendersi cura di Cahide. Quest’ultima non accetta di buon grado quest’aiuto non richiesto e mette immediatamente le cose in chiaro: non sono ammessi passi falsi.

Anticipazioni Brave and Beautiful, la terribile scoperta di Bulent

Cesur finalmente trova un accordo con i contadini di Tahsin e compra le loro terre. Una volta acquistate, informa i suoi soci che quel pezzo sarà utilizzato per la produzione di olio di semi di zucca. Nel frattempo, Tahsin è impegnato col suo matrimonio: la sua sposa sarà Adalet. Tuttavia, la sua scelta crea una vera e propria spaccatura all’interno della famiglia, c’è chi non vede di buon occhio la prescelta.

Una volta celebrato il matrimonio, Adalet prova in tutti i modi a riavvicinarsi a Suhan. Dall’altra parte della città, intanto, Bulent scopre che Hulya non ha mantenuto il suo segreto: Turan sa che il figlio che aspetta Bulent è suo.