Amici 20, è finita la storia d’amore tra ex allieva e famosissimo cantautore: l’annuncio

E’ finita la storia d’amore tra un’ex allieva di Amici 20 e un famosissimo cantautore. Chi sono e cos’è successo? Tutti i dettagli trapelati su Instagram

Seppure Amici 20 sia finito da oltre due mesi i protagonisti di questa ultima edizione non hanno fatto spegnere i riflettori puntati su se stessi. Questa volta è il caso dell’ex allieva Enula. La cantante nel corso della sua esperienza nel talk show di Mediaset ci ha fatto vivere, tra i tanti, un grandissimo momento di emozione per il suo avvicinamento all’allievo ballerino Alessandro Cavallo.

I due sono stati molo uniti ed hanno fatto sognare il pubblico di Amici. Ma quando Enula ha lasciato il programma, ha ripreso a frequentare il suo storico fidanzato Leo Gasman. Al momento però sembrerebbe proprio che tra la ballerina ed il figlio di Alessandro Gasman ci siano dei problemi. I due si sono nuovamente allontanati.

Enula e Leo Gasman si sono allontanati? Nuova indiscrezione sull’ex cantante di Amici 20

A lanciare l’indiscrezione su Enula e Leo Gasman è il vicolodellenews.it. Come riporta il sito, lo scorso 22 luglio c’è stata una cena con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Leo Gasman e tanti altri, ma tra questi mancava proprio l’ex allieva di Amici 20.

Intanto alcuni dettagli che non sono sfuggiti ai fans della coppia non fanno altro che alimentare i dubbi circa una possibile rottura. Come segnala il vicolodellenews.it, la cantante ha pubblicato una Insta Stories dove bacia una statua con scritto: “E dopo un po’ di esperienza ho scelto le statue!”. Ma non è tutto qui. Infatti, Enula e Leo hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. Non ci resta che attendere conferme dalla coppia.