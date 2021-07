Uomini e Donne, scivolone Jessica Antonini: le allusioni sulla tronista trans

L’annuncio della tronista trans ad Uomini e Donne è stato commentato da Jessica Antoni su Instagram che prende un grosso scivolone

Jessica Antonini, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata al centro delle polemiche per un’uscita poco carina in merito alla notizia della tronista trans che, dall’anno prossimo, siederà sulle poltrone del dating show. Le accuse di omofobia e transfobia mosse nei suoi confronti hanno un fondamento in una vecchia affermazione da parte della stessa Antonini che, al termine della relazione con Davide Lorusso, ha affermato: “Lui è gay, ma ancora non lo sa”.

Uomini e Donne, le parole di Jessica Antonini che hanno fatto infuriare il web

Alla notizia della tronista transessuale per la prossima edizione di Uomini e Donne, Jessica Antonini ha commentato così su Instagram con suoi 140mila followers: “Ho una mezza idea di chi potrebbe scendere a corteggiare”. Secondo diversi utenti, il riferimento era chiaramente a Davide Lorusso, un commento ironico per lanciare una frecciatina tutt’altro che velata.

Gli utenti si sono prontamente scagliati contro l’ex tronista che ha provato a difendersi dicendo: “Sinceramente non ho fatto nomi, forse influenzati dalle mie ultime dichiarazioni, ma ci sta” ed ha poi aggiunto: “È chiaro, ma non è scritto”. Il riferimento era tutt’altro che nascosto e la battuta di cattivo gusto di Jessica Antonini non ha affatto accolto l’acclamazione del suo pubblico.