Gemma Galgani, dama torinese popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip.

Solo qualche settimana fa Gemma Galgani, nel corso di un’intervista concessa al Magazine di Uomini e Donne, ha confessato di pensare ancora ogni tanto alla storia vissuta con il cavaliere Marco Firpo. Tale dichiarazione ovviamente è rimbalzata qua e la sul web fino a giungere alle orecchie dell’interessato, il quale ha ha voluto dire la sua al riguardo.

Marco, ha affermato di non avere la tv a casa e che da quando è uscito di scena a Uomini e Donne non ha più visto Gemma. Nonostante tutto però, il cavaliere custodisce gelosamente e intatti i ricordi vissuti insieme a lei.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Alessandro Costacurta, terribile lutto per l’ex leggenda del Milan: grave perdita

Uomini e Donne, Gemma Galgani non lo ha dimenticato: si sono sentiti

Marco Firpo ha affermato che ogni tanto si sono sentiti lui e Gemma Galgani. “Anche se le ho detto che non c’é bisogno che mi chiami. Basta che si fermi a guardare il tramonto, e mi trovera li. Lei ha le chiavi di casa mia, può venire quando vuole. La mia porta e sempre aperta e non ho mai cambiato la serratura. Posso dire che ha le chiavi anche in senso metaforico”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, scivolone Jessica Antonini: le allusioni sulla tronista trans

A Marco è stato anche chiesto se un giorno potrebbero tornare a frequentarsi con Gemma o addirittura a vivere insieme. “Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al piu presto”.