Uomini e Donne, ex corteggiatore contro la Marzano: “Ci prova con tutte” – VIDEO

Deianira Marzano colpisce ancora. Ex corteggiatore di Uomini e Donne inveisce contro l’influencer dopo una segnalazione pubblicata sul suo conto

Dopo la segnalazione di una fan, Deianira Marzano ha deciso di pubblicare tra le sue Insta Stories un fatto che riguarda Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne. La Marzano che è solita dare voce ai suoi followers, soprattutto quando si tratta di gossip, ha postato un messaggio che le è arrivato tra i Direct del suo account privato.

Ma cosa riguarderebbe questa segnalazione? Ebbene, Giulio sta trascorrendo le vacanze nella bellissima Puglia e in questi giorni tra le sue Insta Stories non mancano messaggi di complimenti per la gente del posto che è molto ospitale. Intanto c’è però chi in vacanza l’ha visto ed ha notato un lato del suo carattere che non ha apprezzato.

Nella segnalazione pubblicata dalla Marzano, infatti, la persona in questione ha scritto che Giulio si trova a Lecce e sembra molto simpatico ma..: “Ci prova con tutte le ragazze che si fanno la foto con lui. E dice esplicitamente di vedersi non in un locale ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”.

Alla Marzano non sono arrivate foto incriminate e questa segnalazione infatti resta solo il messaggio di una persona che non presenta alcuna prova. L’influencer si è limitata dicendo solo: “Ma che combini”. Nonostante Deianira non si fosse sbilanciata più di tanto, la sua Stories è arrivata all’ex corteggiatore di Uomini e Donne il quale non ha preso a cuor leggero la segnalazione.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giulio Raselli, contro Deianira Marzano per la Insta Sotories pubblicata dall’influencer

La segnalazione postata da Deianira Marzano non è andata giù a Giulio Raselli che subito dopo la pubblicazione su Instagram ne è venuto a conoscenza. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così commentato: “Deianira che a 54 anni o quanti ne hai pubblichi ancora screen di gente che sparla e lo fa con cattiveria… Mi hai rotto i co****ni per tutto il mio percorso televisivo… Molla lì”.

Intanto l’imprenditore originario di Alessandria non ha smentito di provarci con le ragazze. Ha però evidenziato di essere single e di non fare del male a nessuno: “Ma soprattutto sono single e libero di scrivere a chi voglio e nelle modalità che reputo opportune”. Infine Giulio ha invitato Deianira a “trovare mezzo screen” di quando era fidanzato, evidenziando che è stato sempre corretto e fedele con tutte le sue ex. Ora che è single è libero di “decidere come vivere la vita”.