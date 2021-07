Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti comunica i nomi dei partecipanti: che gaffe

Con un post su Instagram, Carlo Conti ha annunciato chi saranno tutti i partecipanti a Tale e Quale Show 2021: c’è una gaffe poi rimossa

Tale e Quale Show 2021 avrà inizio a partire dal 17 settembre e per i venerdì successivi. Carlo Conti ha ufficializzato la data d’inizio oltre al cast che porterà avanti una nuova edizione del reality show.

Ecco tutto il cast nel dettaglio:

Ciro Priello: comico e attore dei The Jackal

Dennis Fantina: cantante e vincitore di Saranno Famosi nell’edizione 2001/2002

Biagio Izzo: attore e comico

Gemelli di Guidonia: trio napoletano comico e musicale composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo

Alba Parietti: conduttrice, scrittrice e showgirl

Federica Nargi: modella ed ex velina di Striscia la Notizia

Deborah Johnson: cantante

Stefania Orlando: conduttrice, cantante e showgirl

Francesca Alotta: cantante

Pierpaolo Pretelli: modello, cantante ed ex velino di Striscia la Notizia

Tale e Quale Show 2021, la gaffe nell’annuncio del cast

Carlo Conti sarà al timone del programma di Rai Uno in partenza da settembre, ma la giuria è ancora tutta da scoprire, come ha scritto lo stesso conduttore sul suo post di Instagram. Tuttavia, non tutti sanno che prima del post ufficiale, Carlo Conti ha pubblicato un altro post con un errore che non è sfuggito ai più attenti.

Per sbaglio, il conduttore ha pubblicato una foto in cui c’era un piccolo errore nel cognome di Pierpaolo Pretelli, con scritto “Pierpaolo Petrelli”. I fan del modello e fidanzato di Giulia Salemi prontamente hanno segnalato l’errore e la foto è stata rimossa.