Raffaella Carrà, il 5 agosto verranno conservate le sue ceneri: scelto il luogo

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme nella vita di tutti: svelato dove saranno conservate le sue ceneri.

Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori e nella televisione mondiale. La showgirl, conduttrice, ballerina e cantante era molto conosciuta anche al di fuori dei confini italiani come testimonia la dedica da Madrid: una piazza ha preso il nome della star italiana “per rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni, in particolare per la comunità LGTB+”.

Anche in Italia sono state lanciate diverse proposte per omaggiarla: Milly Carlucci ha chiesto alla Rai di intitolarle l’Auditorium del Foro Italico dove la Carrà ha condotto tanti spettacoli di successo, Cristiano Malgioglio ha proposto invece di intitolarle gli studi Rai di via Teulada.

Raffaella Carrà, svelato dove saranno conservate le sue ceneri

I funerali di Raffaella Carrà si sono tenuti il 9 luglio scorso. Durante l’omelia Padre Francesco Dileto ha ricordato la sua devozione per Padre Pio rivelando che la sua urna farà tappa a San Giovanni Rotondo e poi al Monte Argentario.

L’ingresso in Chiesa sarà aperto al pubblico. Il Comune di Monte Argentario allestirà un maxi schermo in piazza per consentire a chi non potrà entrare in Chiesa, viste le modalità e il numero di posti limitati in rispetto delle norme anti Covid, di seguire la Messa.

Le sue ceneri, infatti, saranno custodite nel cimitero di Porto Santo Stefano, a circa quattro chilometri dalla villa di Cala Piccola dopo la celebrazione della Messa.