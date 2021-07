Michele Merlo, commovente omaggio di Maria De Filippi: accadrà ad Amici 21

Maria De Filippi è pronta ad omaggiare il giovane Michele Merlo, morto prematuramente a 28 anni, nella prossima edizione di Amici.

Manca pochissimo alla nuova edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Durante questa stagione, però, il programma ha pianto la prematura scomparsa di Michele Merlo. Conosciuto nel programma come Mike Bird, il cantante si è spento all’Ospedale Maggiore di Bologna a causa di una leucemia fulminante. Una notizia che ha scosso tutti gli amanti del programma. Il talent di Canale 5 è pronto ad omaggiare il cantante.

Infatti a rivelare l’omaggio ci ha pensato il profilo Instagram di Amedeo Venza. Proprio l’inizio della nuova stagione si aprirà con un ‘commovente ricordo di Mike‘. Gli spettatori avranno modo di assistere all’omaggio del cantante dal prossimo 18 settembre, giorno di partenza per l’edizione 2021/2022. La puntata è forse la più attesa, anche perchè essendo la prima verrà presentata la nuova classe di cantanti e ballerini.

Michele Merlo, Amici 21 pronto ad omaggiare il cantante: il ricordo di Maria De Filippi

Il dolore per la scomparsa del cantante è stato incontenibile specialmente per la famiglia del cantante, che improvvisamente si è trovata ad affrontare la scomparsa del proprio caro. In poche ore è arrivato sui social anche il commovente messaggio di Maria De Filippi che ha rivolto l’ultimo saluto al cantante. Adesso la presentatrice del talent show sembrerebbe pronta a scrivere un nuovo tributo a Merlo in occasione d Amici 21.

Quando si presentò al talent show, Michele lo fece sotto il nome di ‘Mike Bird‘, una traduzione in inglese del suo nome di battesimo. La sua prematura scomparsa ha sconvolto anche Emma Marrone, che decise di prendere parte anche ai funerali del ragazzo. Altri volti noti che hanno ricordato il cantante sono Aka7even e Riccardo Marcuzzo (Riki), che hanno rivolto un commovente messaggio al giovane Merlo. Adesso anche il talent show è pronto a dare l’ultimo saluto a Michele, protagonista di Amici 16.