Meteo, weekend segnato dall’anticiclone: caldo infernale sulla penisola

Durante questo weekend il meteo italiano sarà segnato dall’anticiclone. Esplode nuovamente il caldo, ma occhio ad alcuni temporali in arrivo.

L’Italia si appresta a vivere un weekend a dir poco infernale, con il meteo che subirà l’esplosione dell’anticiclone. Infatti in questo fine settimana la penisola dovrà convivere con le roventi temperature. Ma attenzione, perchè l’anticiclone non riuscirà a conquistare l’intero paese e sulle regioni del Nord Italia avremo ancora violenti temporali pronti a bagnare vette alpine e pianure circostanti.

L’alta pressione è pronta anche a riportare sulla penisola le ‘notti tropicali‘, con le temperature che non scenderanno mai al di sotto dei 20 gradi. Inoltre proprio i valori termici saranno in continuo aumento, con picchi fino a 40° che si verificheranno durante la giornata di domenica. Riprende quindi la stagione estiva dopo un paio di settimane di stop. Andiamo a vedere cosa succederà durante questo venerdì.

Meteo, nel weekend anticiclone e caldo intenso: tornano le ‘notti tropicali’

Non sarà un weekend facile per i cittadini della penisola italiana, con il meteo pronto a registrare nuovi picchi di calore. Con l’affermarsi dell’anticiclone avremo una nuova fiammata calda che investirà la penisola. L’anticiclone però si scontrerà con una vasta saccatura depressionaria in discesa dalla Francia e pronta a portare diversi temporali sulle regioni settentrionali. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo al mattino nubi sparse pronte a coprire gran parte del settore. Nel corso della giornata i comparti nuvolosi si alterneranno con ampie schiarite. Troveremo inoltre una nuvolosità più compatta su Appennino emiliano, dove assisteremo anche a locali e brevi rovesci. Le temperature risulteranno in aumento, con valori massimi che andranno dai 30 ai 35 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Durante le ore pomeridiane, locali rovesci potrebbero bagnare le vette appenniniche e le aree circostanti. Queste precipitazioni però non riusciranno ad espandersi. I valori termici, anche qui, saranno in ulteriore aumento con massime che andranno dai 30 ai 35 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione soleggiata su gran parte del settore. Solamente al mattino avremo qualche nuvola di troppo che oscurerà il cielo delle zone Appenniniche. Qui potrebbero verificarsi dei lievi e brevi temporali. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno dai 30 ai 34 gradi.