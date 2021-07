Luca Argentero, italiani entusiasti per la splendida notizia: è un trionfo!

Una splendida notizia al risveglio per Luca Argentero ed i suoi compagni di viaggio che possono dirsi soddisfatti dei risultati

Luca Argentero padroneggia i palinsesti anche in replica. La fiction di cui è protagonista, Doc – Nelle tue mani, tratta da una storia vera, ha affascinato il pubblico fin dal debutto con la prima metà della prima stagione ed il grande successo si sta replicando. Com’è noto, infatti, la Rai ha deciso di mandare in onda tutte le fiction autunnali in replica e, nonostante qualcuna sia stata rimossa dai palinsesti, ce ne sono altre come Doc che primeggiano tra i palinsesti TV.

Ieri sera, giovedì 22 luglio, la fiction Rai con Luca Argentero ha raccolto 2.083.000 spettatori pari al 13.1%.

Tutti gli ascolti TV di giovedì 22 luglio

Per i 29 anni dalla strage di Via D’Amelio, Canale 5 ha mandato in onda Paolo Borsellino che ha raccolto 1.434.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rete 4, invece, sono stati in 755.000 gli spettatori, con il 4.7% di share, a seguire Innamorato Pazzo. Per concludere con le reti Mediaset, su Italia 1 in 1.001.000 spettatori, pari al 6.1% di share, hanno scelto di seguire l’appassionante saga Fast and the Furious – Solo Parti Originali.

La serata di ascolti di ieri, giovedì 22 luglio, è stata vinta dalla Rai che con Rai 2 ha raccolto 1.041.000 spettatori pari al 6% di share con Squadra Speciale Cobra 11 e su Rai 3 A Raccontare Comincia Tu ha raccolto davanti al video 1.306.000 spettatori pari ad uno share del 7.4%.