Ilary Blasi, confessione inaspettata: “Lontana dal lavoro per 2 anni, vi spiego il perché”

Torna a parlare Ilary Blasi che vuota il sacco sulla sua carriera, spiegando perchè per un periodo si è allontanata dal mondo della tv.

Ilary Blasi è tornata in televisione con l’esperienza da conduttrice all’Isola dei Famosi. La showgirl italiana, però, per un periodo si è allontanata dai riflettori complice anche il ritiro del marito, Francesco Totti, dal mondo del calcio. A rivelarlo è stata proprio l’ex ‘Letterina’ durante un’intervista al settimanale ‘F.’ in cui afferma: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri“.

La Blasi ha poi approfondito quel periodo della sua vita spiegando come ci siano stati un mix di sensazioni sconosciute, con la famiglia che ha cercato di metabolizzare il momento per superarlo. Per questo motivo Ilary ha scelto di non lavorare per due anni, lasciando anche la conduzione del Grande Fratello Vip. In compenso, però, di fronte al momento difficile la coppia è riuscita a rafforzarsi dando un grande insegnamento ai propri figli.

Ilary Blasi e quel chiarimento con Francesco Totti: “Volevo lavorare a tutti i costi”

Durante il periodo di pausa, Ilary Blasi ha voluto comunque chiarire con Francesco Totti la sua volontà di lavorare a tutti i costi nel mondo dello spettacolo. Infatti per la conduttrice lavorare è sintomo di indipendenza, con la Blasi che ha ricordato: “Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. Io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo“. Così Ilary ha affermato di aver creato una sua bolla personale che la fa stare, nonostante non manchino i sensi di colpa nei confronti dei figli.

Infatti già in tenera età la giovane modella sognava a di diventare una conduttrice televisiva, riuscendo con caparbietà ad esaudire questo desiderio. Allo stesso tempo Ilary è riuscita a creare con Francesco Totti una famiglia che vanta ben tre figli: Cristian, 15 anni, Chanel, 14 e Isabel, 5. Ad oggi si pensa anche ad un quarto figlio, con Totti che si è detto favorevole mentre la Blasi ad oggi sul tema è ancora molto titubante.