Guendalina Tavassi, dopo alcuni commenti ricevuti dalla suocera, sembrerebbe aver risposto velatamente, facendo capire la sua posizione: scopri che cosa è successo fra le due e perchè la mamma di Umberto D’Aponte è arrabbiata con lei.

Guendalina Tavassi sta vivendo un momento molto delicato della sua vita, anche se l’influencer, di certo, non rinuncia a ridere. Dopo essersi lasciata con il marito, è andata in vacanza da sola con gli amici ed i figli a San Felice Circeo. I problemi, però, continuano ad inseguirla anche in vacanza.

Sotto ad una delle ultime foto pubblicate sui social da Guendalina Tavassi, una fan ha commentato di essere dispiaciuta per la fine della relazione con Umberto D’Aponte. A sorpresa, è arrivata la risposta della suocera: “Nessun peccato, anzi. Sono la mamma di Umberto, e lei non sa quanto sono felice (che si siano lasciati, ndr)”.

La fan di Guendalina Tavassi non ha perso la compostezza, ed ha replicato alla suocera che lei, semplicemente, si era affezionata alla coppia, e i due che erano molto simpatici insieme. Secondo gossipetv.com, Guendalina starebbe soffrendo molto per questa situazione, e non risponderebbe pubblicamente per non ingaggiare polemiche pubbliche.

Ecco il messaggio scritto dalla mamma di Umberto D’Aponte sotto una foto di Guendalina Tavassi pubblicata su Instagram:

Guendalina Tavassi, dopo il commento della suocera arriva la battuta al vetriolo: a chi è rivolta?

Come al solito, Guendalina Tavassi ha condiviso ogni istante delle sue vacanze sui canali social. Mentre sponsorizzava un profumo e sbirciava nella cabina armadio, non si è fatta sfuggire l’occasione per lanciare quella che sembrerebbe proprio una frecciatina alla mamma di Umberto D’Aponte.

L’influencer, infatti, mentre elogiava le qualità del profumo ai ferormoni, ha ironizzato: “Questo profumo è buonissimo, anche se a me in questo momento, più che attirare le persone, servirebbe un repellente per allontanarle“. Si riferiva proprio al messaggio della suocera? Non resta che attendere gli sviluppi della storia, sperando che tutto si risolva.

Ecco la Storia di Instagram in cui Guendalina Tavassi fa la sua sottile battuta: