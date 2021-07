GF Vip 6, clamoroso rifiuto di una showgirl: “Smentisco categoricamente” – FOTO

Mancano circa due mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip e intanto i nomi sui possibili concorrenti continuano a susseguirsi: la smentita di una showgirl

La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà a breve sul piccolo schermo. In questi mesi il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha lavorato senza sosta per selezionare coloro che varcheranno l’ambitissima porta rossa. Un’impresa per nulla facile dato l’enorme successo che ha riscontrato la quinta edizione. Il padrone di casa vuole assolutamente replicare la stessa fortuna e tutto sta nella scelta dei vip.

Intanto i nomi dei possibili concorrenti sono rimbalzati senza sosta sul web, c’è chi halanciato la propria candidatura e chi invece ha smentito categoricamente la propria partecipazione al reality più seguito su Canale Cinque. E’ il caso della showgirl Nina Moric. Dopo i rumors che la vedevano varcare la porta rossa tra meno di due mesi, la croata ha deciso di fare chiarezza.

Nina Moric al GF Vip 6? La showgirl fa chiarezza su Instagram

Dopo gli ultimi rumors sul suo possibile ingresso nella casa più spiata dagli italiani, la Moric ha voluto fare chiarezza con un breve ma conciso messaggio pubblicato nelle Insta Stories. L’ex di Fabrizio Corona ha dunque scritto testuali parole: “Smentisco categoricamente la mia partecipazione al Grande Fratello Vip“.

Tantissima la delusione per coloro che già immaginavano di vedere la showgirl nella casa più spiata dagli italiani. La Moric ha già varcato la porta rossa quando a partecipare al reality è stato il suo ex Luigi Favoloso. L’ex gieffino fu squalificato dal gioco subito dopo un confronto avuto con la modella nella casa del Grande Fratello 15.