L’annuncio fatto da Elisabetta Gregoraci ha allarmato i suoi numerosissimi followers. Cos’è successo.

Elisabetta Gregoraci da anni ormai è la regina di Battiti Live, lo show musicale estivo che fa il giro della Puglia e che ormai è diventato il programma per eccellenza dell’estate di Italia 1, un po’ come il Festival Bar di una volta.

Così la show girl calabrese, reduce dalla grande popolarità che le ha regalato il reality show condotto da Alfonso Signorini, alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri questa mattina su Instagram ha dato un triste buongiorno ai suoi followers.

Elisabetta Gregoraci, triste annuncio ai suoi fan: cos’è successo – VIDEO

L’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore non è riuscita a chiudere occhio a causa di un malore che l’ha tenuta sveglia tutta la notte. “Buongiorno amici e amiche di Instagram come state? Non vi avevo ancora salutato. Non sono stata bene. Ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Quindi insomma, ho avuto il mal di pancia”.

“Sono stata male tutta la notte, non ho dormito. Non sono così in forma oggi. Non mi vedete pimpante come al solito. Adesso sto cercando di riprendermi con le varie medicine, e niente vi auguro un buon pranzo. Volevo salutarvi. Vi mando un bacio grande”.