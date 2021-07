Calciomercato Juventus, colpo dal Milan: arriva a parametro zero! I bianconeri hanno chiuso l’affare in queste ore

Per la ‘Vecchia Signora‘ è arrivato il momento di guardare al futuro. Non solo colpi per l’immediato ma uno sguardo anche alla prospettiva, per costruire una rosa che possa primeggiare nei prossimi campionati. I nomi caldi sono sempre gli stessi, da Locatelli a Pjanic, passando per Griezmann. Il tutto gestendo anche le uscite di qualche esubero, come Ramsey e del nodo più grande, ovvero Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse partire, lascerebbe spazio all’arrivo di Mauro Icardi o di un altro bomber, con un riassetto complessivo del reparto avanzato. Max Allegri resta alla finestra e ha già dichiarato di voler puntare su Paulo Dybala, tolto ufficiosamente dal mercato. L’argentino sta ancora discutendo il rinnovo del contratto (scadenza 2022) e al momento è fermo ai box per un affaticamento muscolare.

Calciomercato Juventus, colpo dal Milan: strappato Citi a parametro zero

Come detto però lo sguardo è rivolto anche al futuro e ai colpi di prospettiva. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con articolo a firma di Luca Bianchin, i bianconeri sono in procinto di strappare un talento al Milan.

Stiamo parlando del giovane difensore centrale, Alessandro Citi. Il ragazzo, classe 2003, è già stato capitano dell’Under 18 rossonera, oltre che punto fermo delle nazionali giovanili. La mancanza di rinnovo con il ‘Diavolo‘ ha aperto l’occasione ai bianconeri di inserirsi, sfruttando le condizioni vantaggiose. Nessun esborso per il cartellino e trasferimento a parametro zero. Per il ragazzo è praticamente il primo contratto da professionista vero e proprio, in attesa di debuttare nel calcio che conta. Su di lui sono state spese parole importanti da parte di tutti gli scout italiani e c’è chi scommette sul suo arrivo ad alti livelli. Finora ha totalizzato 33 presente tra Under 18 e Under 17, con 2806 minuti giocati. Proveniente dal Novara, è cresciuto tantissimo negli ultimi due anni, fino a diventare capitano della Primavera di Federico Giunti. Verrà aggregato all’Under 19 della Juventus per permettergli di giocare con continuità. Allegri lo terrà sotto stretta osservazione. D’altronde Bonucci e Chiellini non sono eterni.