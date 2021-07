Aurora Ramazzotti, che retroscena: cena con Naomi, Cicciolina e Zorzi – FOTO

Su richiesta dei propri fan, Aurora Ramazzotti ha rivelato un retroscena che vede coinvolti lei, Tommaso Zorzi, la top model Naomi Campbell e la pornostar Cicciolina. Scopri di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti è raggiante, e condivide con i suoi fan i dettagli del suo prossimo programma in onda da settembre, che si chiamerà “Mistery Land” ed andrà in onda su Italia 1. La figlia di Michelle Hunziker promette: “È fichissimo“. Ma i suoi ammiratori hanno anche tante altre domande, e lei si concede volentieri.

Riguardo i vaccini, cita direttamente Mario Draghi, ed invita tutti a farlo il prima possibile. Un altro tema toccato è quella delle insicurezze, e Aurora Ramazzotti non ha dubbi: gli standard imposti dalla nostra società sono irraggiungibili. Dunque siamo tutti insicuri, e va bene così. Inoltre, non bisogna vergognarsi di essere indecisi riguardo il proprio futuro.

View this post on Instagram A post shared by Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti, il retroscena con Tommaso Zorzi

Una domanda di un fan ha portato Aurora Ramazzotti a svelare un curioso retroscena con Tommaso Zorzi, la top model Naomi Cambell e la pornostar Cicciolina. Tutto nasce dalla richiesta di pubblicare una foto inedita, e la figlia di Eros Ramazzotti sceglie uno scatto molto particolare e risalente a qualche anno fa.

Come racconta la stessa Aurora Ramazzotti, lei e Tommaso Zorzi si erano imbucati ad una festa. Non sapevano neanche chi fosse presente, e si trovarono per errore a cenare anche con la Venere Nera. Lo scatto conferma ancora una volta il bel rapporto che c’è fra i due, che sono legati da un profondo sentimento di amicizia.